Emil Gargorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gargorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Gargorov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Gargorov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Gargorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gargorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Gargorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Gargorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Gargorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Gargorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Gargorov 15 Şubat 1981 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Николаев Гъргоров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Gargorov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSKA-AS-23 Ltd. yapmaktadır. Emil Gargorov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Gargorov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Gargorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Gargorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emil Gargorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Gargorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2002 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2006 yılında R. Strasbourg

1 Ocak 2008 yılında CSKA Sofya

30 Haziran 2008 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2010 yılında FC U Craiova

1 Şubat 2011 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2011 yılında Ludogorets

17 Temmuz 2013 yılında CSKA Sofya

12 Temmuz 2014 yılında SJZ Ever Bright

25 Şubat 2015 yılında Lok. Sofia

23 Eylül 2015 yılında Lok. Plovdiv

14 Ekim 2016 yılında Beroe

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2017 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2019 yılında Vitosha

20 Ekim 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Emil Gargorov kimdir

Emil Gargorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Gargorov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Sofia (-1998)

Emil Gargorov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 23 numaralı formasıyla 24 Ocak 2001 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 3 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Bulgaristan U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Emil Gargorov nereli

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