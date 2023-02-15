Emil Hellman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Hellman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Hellman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Hellman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Hellman 20 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Hellman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Hellman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Hellman'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Hellman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Hellman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Hellman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Hellman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2021 yılında Helsingborgs IF

17 Mayıs 2022 yılında Ängelholms FF

30 Kasım 2022 yılında Helsingborgs IF

Emil Hellman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Hellman şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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