Emil Kolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Kolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Kolev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Kolev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Kolev 8 Haziran 2001 tarihinde Gabrovo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Евгениев Колев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Kolev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Kolev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Kolev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Kolev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Kolev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Kolev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Kolev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Yantra

30 Haziran 2021 yılında Botev U19

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

5 Temmuz 2022 yılında Yantra

Emil Kolev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Kolev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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