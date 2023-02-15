Emil Lindman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Lindman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Lindman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Lindman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Lindman 18 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Lindman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Emil Lindman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Lindman'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emil Lindman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Lindman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Lindman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Lindman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Malmö FF U17

1 Ocak 2021 yılında Malmö U19

15 Temmuz 2022 yılında Landskrona

Emil Lindman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Lindman şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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