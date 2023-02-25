Emil Martinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Martinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Martinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Martinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Martinov 18 Mart 1992 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Мартинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Martinov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Martinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Martinov'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Martinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Martinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Martinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Martinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2011 yılında Dorostol

1 Haziran 2011 yılında Slavia Sofia

1 Ağustos 2011 yılında Svetkavitsa

1 Haziran 2012 yılında Slavia Sofia

1 Ağustos 2012 yılında Sliven

1 Mart 2013 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2013 yılında Oborishte

1 Temmuz 2015 yılında Slavia Sofia

11 Ağustos 2018 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2019 yılında Arda Kardzhali

7 Eylül 2021 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

Emil Martinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Martinov şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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