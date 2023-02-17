Emil Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Nielsen 26 Nisan 2000 tarihinde Hjørring şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emil Adrendrup Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Nielsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Emil Nielsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Nielsen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK U19

1 Temmuz 2019 yılında Brabrand IF

1 Ağu 2020 yılında Jammerbugt FC

19 Temmuz 2022 yılında Vendsyssel FF

Emil Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Nielsen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bindslev IF, Hjørring IF, Vendsyssel FF, Vejle Boldklub (2016-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.