Emil Nymann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Nymann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Nymann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emil Nymann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emil Nymann 12 Mart 2004 tarihinde Thisted şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emil Nymann Andersen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emil Nymann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Nymann, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Nymann'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emil Nymann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emil Nymann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Thisted Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında Aalborg BK Altya
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Emil Nymann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emil Nymann şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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