Emil Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Ozkan 11 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Ozkan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Emil Ozkan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Ozkan'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Emil Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emil Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında IK Sirius U17

1 Ocak 2021 yılında Sirius U19

1 Eylül 2021 yılında Sirius

Emil Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Ozkan şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IK Sirius (-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.