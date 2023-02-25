Emil Qasymov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Qasymov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Qasymov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Qasymov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Qasymov 9 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Emil Qasımov şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Qasymov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Qasymov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 2 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Qasymov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Qasymov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Qasymov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emil Qasymov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Qasymov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2020 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2022 yılında Shamakhi

Emil Qasymov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Qasymov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Emil Qasymov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.