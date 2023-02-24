Emil Rockov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Rockov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Rockov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Rockov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Rockov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Rockov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Rockov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Rockov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Rockov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Rockov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Rockov 27 Ocak 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Роцков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Rockov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mirko Vavan yapmaktadır. Emil Rockov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Emil Rockov'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Rockov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Rockov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emil Rockov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Rockov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2012 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

15 Ağustos 2014 yılında Sloga Temerin

30 Haziran 2015 yılında Vojvodina

1 Ağustos 2015 yılında Proleter

31 Aralık 2015 yılında Vojvodina

1 Ocak 2016 yılında Proleter

16 Şubat 2017 yılında Vojvodina

29 Temmuz 2020 yılında Fehérvár

20 Ocak 2022 yılında Vojvodina

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

Emil Rockov kimdir

Emil Rockov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Rockov şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Vojvodina (2009-2014)

Emil Rockov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 23 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Rockov nereli

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