Emil Safarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Safarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Safarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Safarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Safarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Safarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Safarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Safarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Safarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Safarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Safarov 30 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur.  Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Emil Ceyhun oğlu Səfərov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Safarov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Safarov'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Safarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Safarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Safarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Safarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Emil Safarov kimdir

Emil Safarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Safarov şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Emil Safarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Safarov nereli

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