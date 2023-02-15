Emil Salomonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Salomonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Salomonsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Salomonsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Salomonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Salomonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Salomonsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Salomonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Salomonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Salomonsson 28 Nisan 1989 tarihinde Örkelljunga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Emil Salomonsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Salomonsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Emil Salomonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emil Salomonsson'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emil Salomonsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emilsalomonsson2/

Emil Salomonssonboyu ve yaşı kaç

Emil Salomonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Salomonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emil Salomonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Salomonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ängelholms FF

2 Nisan 2008 yılında Halmstads BK

3 Nisan 2008 yılında Ängelholms FF

30 Kasım 2008 yılında Halmstads BK

30 Ağu 2011 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2019 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

1 Ocak 2021 yılında Sanf. Hiroshima

9 Ocak 2021 yılında Avispa Fukuoka

8 Ocak 2022 yılında IFK Göteborg

Emil Salomonsson kimdir

Emil Salomonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Salomonsson şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ekets GoIF, Ängelholms FF (-2007)

Emil Salomonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 24 numaralı formasıyla 22 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Salomonsson nereli

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