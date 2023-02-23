Emil Stoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Stoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Stoev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emil Stoev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emil Stoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Stoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emil Stoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Stoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Stoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Stoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Stoev 17 Ocak 1996 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Стоев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Stoev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Stoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Emil Stoev'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Stoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Stoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Emil Stoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Stoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Slavia Sofia

17 Şubat 2017 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2019 yılında Slavia Sofia

Emil Stoev kimdir

Emil Stoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Stoev şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Septemvri Sofia (2005-2008), Slavia Sofia (2008-2013)

Emil Stoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emil Stoev nereli

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