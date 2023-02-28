Emil Timbur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Timbur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Timbur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Timbur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Timbur 21 Temmuz 1997 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Emil Tîmbur şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Timbur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 20 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Emil Timbur'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Timbur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Timbur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emil Timbur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Timbur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zimbru Chisinau

8 Ağustos 2018 yılında Torpedo Zhodino

12 Temmuz 2019 yılında SSU Poli

20 Eylül 2019 yılında Milsami

Emil Timbur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Timbur şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Timbur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbru Chisinau

Moldova takımında 12 numaralı formasıyla 18 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U18 takımında 12 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.