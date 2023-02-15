Emil Tot Wikstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Tot Wikstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Tot Wikstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Tot Wikstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Tot Wikstrom 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Tot Wikstrom Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Emil Tot Wikstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Tot Wikstrom'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emil Tot Wikstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emil Tot Wikstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Tot Wikstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Tot Wikstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Halmstad U19

3 Ekim 2017 yılında Halmstads BK

8 Ocak 2023 yılında Brage

Emil Tot Wikstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Tot Wikstrom şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Tot Wikstrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Halmstads BK (-2017)

İsveç U16 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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