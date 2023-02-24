Emil Tsenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Tsenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Tsenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Tsenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Tsenov 26 Nisan 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Иванов Ценов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Tsenov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Emil Tsenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Tsenov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Tsenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Tsenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Tsenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Tsenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2021 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2021 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Emil Tsenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Tsenov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Emil Tsenov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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