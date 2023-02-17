Emil Velic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Velic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Velic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Velic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Velic 6 Şubat 1995 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emil Velić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Velic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emil Velic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 9 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Velic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Velic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Velic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Velic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Velic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında VV St. Truiden

23 Ocak 2017 yılında Mladost Kakanj

5 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

2 Mart 2021 yılında Mladost Kakanj

30 Haziran 2021 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2021 yılında NK Radomlje

Emil Velic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Velic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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