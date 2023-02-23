Emil Viyachki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Viyachki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Viyachki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Viyachki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Viyachki 18 Mayıs 1990 tarihinde Dupnitsa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Руменов Виячки şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Viyachki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Viyachki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Emil Viyachki'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Viyachki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Viyachki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Viyachki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Viyachki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2015 yılında Pirin

1 Temmuz 2016 yılında Lok. Sofia

8 Ocak 2019 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Sofia

Emil Viyachki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Viyachki şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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