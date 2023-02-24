Emil Yanchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Yanchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Yanchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Yanchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Yanchev 8 Şubat 1999 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Емил Емилов Янчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Yanchev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Yanchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emil Yanchev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emil Yanchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Yanchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Yanchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Yanchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Cherno More

1 Temmuz 2021 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2022 yılında Pirin

21 Ocak 2023 yılında Dunav

Emil Yanchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Yanchev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Yanchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cherno More

Bulgaristan U18 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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