Emile Desmarescaux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emile Desmarescaux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emile Desmarescaux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emile Desmarescaux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emile Desmarescaux 21 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emile Desmarescaux Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına - tarihinde katılmıştır. Emile Desmarescaux'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emile Desmarescaux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emile Desmarescaux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emile Desmarescaux şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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