Emile Samyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emile Samyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emile Samyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emile Samyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emile Samyn 28 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Emile Hugo Samyn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emile Samyn Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Emile Samyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emile Samyn'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emile Samyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emile Samyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emile Samyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emile Samyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KSV Roeselare

2 Eylül 2019 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2020 yılında KSV Roeselare

1 Temmuz 2020 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2021 yılında FC Knokke

Emile Samyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emile Samyn şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Emile Samyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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