Emile Thiakane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emile Thiakane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emile Thiakane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emile Thiakane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emile Thiakane 17 Kasım 1991 tarihinde Pikine şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Senegal,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Émile Laurent Diokel Thiakane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emile Thiakane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Emile Thiakane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emile Thiakane'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emile Thiakane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emile Thiakane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emile Thiakane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emile Thiakane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lider Wloclawek

1 Ocak 2011 yılında Zawisza

1 Temmuz 2011 yılında Wloclavia

1 Temmuz 2012 yılında AFM Romilly

1 Temmuz 2013 yılında Saint-Quentin

1 Temmuz 2014 yılında P. Mogilno

1 Temmuz 2015 yılında Sokol Kleczew

1 Temmuz 2017 yılında GKS Belchatow

13 Ağustos 2020 yılında Korona Kielce

15 Temmuz 2021 yılında P. Niepolomice

Emile Thiakane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emile Thiakane şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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