Emilian Metu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilian Metu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emilian Metu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emilian Metu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emilian Metu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilian Metu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilian Metu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilian Metu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilian Metu 18 Nisan 2003 tarihinde Wiener Neustadt şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilian Metu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Emilian Metu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emilian Metu'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emilian Metuboyu ve yaşı kaç

Emilian Metu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilian Metu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Emilian Metu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilian Metu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U18

19 Eylül 2020 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2021 yılında FC Bayern II

30 Ağu 2022 yılında A. Klagenfurt

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Emilian Metu kimdir

Emilian Metu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilian Metu şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt (2010-2016), AKA St. Pölten (2016-2020)

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Emilian Metu nereli

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