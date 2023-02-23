Emilian Pacionel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilian Pacionel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilian Pacionel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilian Pacionel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilian Pacionel 15 Şubat 2001 tarihinde Caracal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilian Pacionel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emilian Pacionel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Emilian Pacionel'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilian Pacionel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilian Pacionel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emilian Pacionel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilian Pacionel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CSA Steaua

Emilian Pacionel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilian Pacionel şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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