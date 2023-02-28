Emiliano Amor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Amor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Amor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Amor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Amor 16 Mayıs 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Javier Amor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Amor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Amor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Emiliano Amor'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Amor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Amor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emiliano Amor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Amor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vélez II

1 Ocak 2015 yılında Vélez Sarsfield

19 Ocak 2018 yılında Kansas City

7 Ağustos 2018 yılında Vélez Sarsfield

8 Ağustos 2018 yılında Aldosivi

30 Haziran 2019 yılında Vélez Sarsfield

5 Eylül 2019 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2020 yılında Vélez Sarsfield

15 Nisan 2021 yılında Colo Colo

Emiliano Amor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Amor şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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