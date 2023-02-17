Emiliano Bogado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Bogado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Bogado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Bogado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Bogado 18 Kasım 1997 tarihinde Ushuaia şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Bogado Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Emiliano Bogado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Bogado'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Bogado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Bogado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Bogado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Bogado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vélez II

7 Temmuz 2018 yılında Santamarin

30 Haziran 2019 yılında Vélez II

11 Temmuz 2020 yılında CA Alvarado

5 Mart 2022 yılında Paraná

31 Aralık 2022 yılında CA Alvarado

7 Şubat 2023 yılında Chaco For Ever

Emiliano Bogado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Bogado şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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