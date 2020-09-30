Emiliano Buendia kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Hangi takımda?

TRT Spor'un son dakika haberine göre, Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Emiliano Buendia, taraftarların radarına girdi. Fenerbahçe muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, "Norwich City forması giyen Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı." dedi. Peki, Emiliano Buendía kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Hangi takımda? Detaylar haberimizde...

EMİLİANO BUENDİA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

25 Aralık 1996 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Buendia, 23 yaşında. Sağ ve sol kanat bölgelerinde görev yapan Arjantinli oyuncunun, asıl mevkisi sağ kanat.

Piyasa değeri 14.50 mil. € olan yıldız oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Kariyerine 2014 yılında İspanya'da Getafe'nin alt yaş takımlarında başlayan Buendia, 2015 yılında Getafe A takımına katıldı. 2017 yılında İspanya'nın 3. Lig takımlarından CyD Leonesa'ya kiralanan oyuncu, 2018 yılında Norwich City'e 1.50 mil. € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Kariyerindeki çıkışı da burada gerçekleştiren Buendia, toplamda 195 maçta görev aldı. Bu 195 maçta, 26 gol ve 39 asistle oynadı.