Emiliano Ciucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Ciucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Ciucci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano Ciucci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emiliano Ciucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Ciucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Ciucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Ciucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Ciucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Ciucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Ciucci 7 Nisan 1986 tarihinde Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano José Ciucci Marino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Ciucci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Ciucci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Ciucci'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Ciucci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emi_ciucci/

http://www.facebook.com/emiciucci.5

Emiliano Ciucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Ciucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Emiliano Ciucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Ciucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CA Colón

1 Ocak 2008 yılında Defensa

1 Temmuz 2009 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2010 yılında C.A.I.

1 Ocak 2011 yılında Los Andes

1 Ocak 2012 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında César Vallejo

30 Mart 2017 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys

5 Ocak 2019 yılında UTC

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

Emiliano Ciucci kimdir

Emiliano Ciucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Ciucci şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emiliano Ciucci nereli

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