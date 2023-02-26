Emiliano Clavijo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Clavijo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Clavijo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Clavijo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Clavijo 28 Mayıs 2000 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Emiliano Clavijo Romero şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Clavijo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Emiliano Clavijo'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Clavijo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Clavijo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emiliano Clavijo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Clavijo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2018 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2020 yılında CD América

31 Aralık 2020 yılında Uni. Católica

15 Şubat 2021 yılında CD América

31 Aralık 2021 yılında Uni. Católica

Emiliano Clavijo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Clavijo şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Quito (-3/2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.