Emiliano Ellacopulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Ellacopulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Ellacopulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Ellacopulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Ellacopulos 14 Ocak 1992 tarihinde Munro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emiliano Nahuel Ellacopulos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Ellacopulos Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Emiliano Ellacopulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Ellacopulos'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Ellacopulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Ellacopulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Ellacopulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Ellacopulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tigre

11 Şubat 2015 yılında CA Unión

22 Temmuz 2015 yılında Tigre

23 Temmuz 2015 yılında AEL Kalloni

30 Haziran 2016 yılında Tigre

27 Temmuz 2017 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2018 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

11 Mart 2021 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Emiliano Ellacopulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Ellacopulos şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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