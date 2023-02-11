Emiliano Endrizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Endrizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Endrizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Endrizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Endrizzi 7 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús David Emiliano Endrizzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Endrizzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Emiliano Endrizzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Endrizzi'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Endrizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Endrizzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Endrizzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Endrizzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Instituto AC

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

10 Ocak 2023 yılında Gimnasia (J)

Emiliano Endrizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Endrizzi şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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