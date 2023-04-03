Emiliano Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emiliano Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emiliano Fernandez 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emiliano Fernandez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Emiliano Fernandez'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emiliano Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emiliano Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emiliano Fernandez şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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