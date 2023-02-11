Emiliano Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Gonzalez 29 Mayıs 1998 tarihinde Villa Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emilio Emiliano González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Gonzalez'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

1 Ocak 2022 yılında Almagro

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Emiliano Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Gonzalez şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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