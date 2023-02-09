Emiliano İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano İnsua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano İnsua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emiliano İnsua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano İnsua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano İnsua

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano İnsua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano İnsua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano İnsua 7 Ocak 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emiliano Adrián Insúa Zapata şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano İnsua Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Emiliano İnsua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano İnsua'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano İnsua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmilianoInsua

http://www.instagram.com/emilianoinsua/

http://www.facebook.com/emilianoadrianinsua

Emiliano İnsuaboyu ve yaşı kaç

Emiliano İnsua Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano İnsua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emiliano İnsua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano İnsua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors

11 Ocak 2007 yılında Liverpool

30 Haziran 2008 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2008 yılında Liverpool

31 Ağu 2010 yılında Galatasaray

30 Haziran 2011 yılında Liverpool

27 Ağu 2011 yılında Sporting CP

25 Ocak 2013 yılında Atlético Madrid

1 Eylül 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında Atlético Madrid

11 Temmuz 2015 yılında Stuttgart

2 Ocak 2020 yılında Los Angeles

14 Şubat 2021 yılında Aldosivi

26 Ocak 2022 yılında Racing Club

Emiliano İnsua kimdir

Emiliano İnsua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano İnsua şuan Racing Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Emiliano İnsua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emiliano İnsua nereli

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