Emiliano Marcondes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Marcondes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Marcondes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano Marcondes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emiliano Marcondes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Marcondes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Marcondes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Marcondes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Marcondes 9 Mart 1995 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Emiliano Marcondes Camargo Hansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Marcondes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Emiliano Marcondes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Marcondes'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Marcondes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emilianomch/

Emiliano Marcondesboyu ve yaşı kaç

Emiliano Marcondes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiliano Marcondes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emiliano Marcondes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Marcondes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2014 yılında Nordsjaelland

1 Ocak 2018 yılında Brentford

2 Eylül 2019 yılında Midtjylland

31 Aralık 2019 yılında Brentford

3 Temmuz 2021 yılında Bournemouth

11 Ocak 2023 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2023 yılında Bournemouth

Emiliano Marcondes kimdir

Emiliano Marcondes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Marcondes şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hvidovre IF, FC Nordsjaelland

Emiliano Marcondes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

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Emiliano Marcondes nereli

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