Emiliano Mayola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Mayola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Mayola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Mayola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Mayola 2 Ağu 1987 tarihinde San Antonio de Padua şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emiliano Jonathan Iván Mayola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Mayola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Mayola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Mayola'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Mayola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Mayola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Mayola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Mayola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Banfield

1 Ocak 2008 yılında Gandzasar

1 Temmuz 2008 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2010 yılında Arg. de Merlo

1 Temmuz 2011 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2013 yılında CD Morón

1 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

3 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Emiliano Mayola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Mayola şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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