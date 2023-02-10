Emiliano Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Mendez 15 Şubat 1989 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Mendez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Mendez'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiliano Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2011 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2013 yılında San Carlos

1 Ocak 2015 yılında Estudiantes SL

1 Temmuz 2016 yılında Atlético Huila

14 Temmuz 2017 yılında CD Morón

25 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

14 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

Emiliano Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Mendez şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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