Emiliano Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emiliano Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano Romero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Romero 30 Eylül 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emiliano Romero Clavijo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Romero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emiliano Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emiliano Romero'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiliano Romeroboyu ve yaşı kaç

Emiliano Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Emiliano Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Juventud

20 Ocak 2016 yılında Rafaela

30 Haziran 2017 yılında Juventud

1 Temmuz 2017 yılında Rafaela

26 Mart 2021 yılında Belgrano

31 Aralık 2021 yılında Rafaela

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Emiliano Romero kimdir

Emiliano Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Romero şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juventud de Las Piedras

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Emiliano Romero nereli

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