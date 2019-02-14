Galatasaray-Benfica maçı öncesinde uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala için saygı duruşu yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşması öncesinde Emiliano Sala unutulmadı. Özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesiyle hayatını kaybeden Sala için maçtan önce saygı duruşu yapıldı. Ayrıca statta bulunan barkovizyonlardan da Sala'nın fotoğrafı gösterildi.

Kaynak: İHA