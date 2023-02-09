Emiliano Vecchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Vecchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Vecchio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Vecchio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Vecchio 16 Kasım 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emiliano Gabriel Vecchio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Vecchio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L&V yapmaktadır. Emiliano Vecchio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Vecchio'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Vecchio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Vecchio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emiliano Vecchio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Vecchio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rosario Central

1 Ocak 2008 yılında CF Fuenlabrada

1 Şubat 2009 yılında Corinthians

1 Mart 2009 yılında Barueri-SP

1 Aralık 2009 yılında Corinthians

1 Ocak 2010 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2012 yılında Unión Española

1 Ocak 2013 yılında Colo Colo

20 Ocak 2016 yılında Qatar SC

20 Haziran 2016 yılında Santos FC

15 Ağu 2018 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2019 yılında Santos FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

25 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2020 yılında Bolívar

10 Ağu 2020 yılında Rosario Central

3 Haziran 2022 yılında Racing Club

Emiliano Vecchio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Vecchio şuan Racing Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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