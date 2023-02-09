Emiliano Vecchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Vecchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiliano Vecchio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiliano Vecchio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emiliano Vecchio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiliano Vecchio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emiliano Vecchio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiliano Vecchio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiliano Vecchio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiliano Vecchio 16 Kasım 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emiliano Gabriel Vecchio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiliano Vecchio Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini L&V yapmaktadır. Emiliano Vecchio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Emiliano Vecchio'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emiliano Vecchioboyu ve yaşı kaç

Emiliano Vecchio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emiliano Vecchio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emiliano Vecchio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiliano Vecchio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Rosario Central

1 Ocak 2008 yılında CF Fuenlabrada

1 Şubat 2009 yılında Corinthians

1 Mart 2009 yılında Barueri-SP

1 Aralık 2009 yılında Corinthians

1 Ocak 2010 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2012 yılında Unión Española

1 Ocak 2013 yılında Colo Colo

20 Ocak 2016 yılında Qatar SC

20 Haziran 2016 yılında Santos FC

15 Ağu 2018 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2019 yılında Santos FC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

25 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2020 yılında Bolívar

10 Ağu 2020 yılında Rosario Central

3 Haziran 2022 yılında Racing Club

Emiliano Vecchio kimdir

Emiliano Vecchio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiliano Vecchio şuan Racing Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emiliano Vecchio nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Garre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Garre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Burgoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Valentin Burgoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentin Burgoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?