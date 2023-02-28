Emilio Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Blanco 13 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Emilio de Jesús Blanco Candia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Blanco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına - tarihinde katılmıştır. Emilio Blanco'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilio Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emilio Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Blanco şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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