Emilio Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Gutierrez 4 Kasım 1992 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Andrés Gutiérrez Sáenz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Gutierrez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emilio Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Emilio Gutierrez'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilio Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emiliogutierrezsaenz

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http://www.facebook.com/emit17

Emilio Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Emilio Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Rosario FC

1 Ocak 2015 yılında Unión Juventud

1 Temmuz 2015 yılında Sport Ancash

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında José Gálvez

23 Ekim 2020 yılında Santa Rosa

1 Ocak 2021 yılında Unión Juventud

20 Ekim 2021 yılında AD Tarma

Emilio Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Gutierrez şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Academia Sipesa (2010-2011, 2018), Universidad San Pedro (2013-2014), Sport Cortina (2016), EFF Los Íntimos (2020)

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