Emilio Mac Eachen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Mac Eachen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Mac Eachen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Mac Eachen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Mac Eachen 4 Mayıs 1992 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Washington Emilio Mac Eachen Vázquez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Mac Eachen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emilio Mac Eachen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emilio Mac Eachen'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emilio Mac Eachen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/emimaceachen

Haberin Devamı

Emilio Mac Eachen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emilio Mac Eachen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Emilio Mac Eachen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Mac Eachen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Peñarol

17 Temmuz 2012 yılında Parma

30 Haziran 2013 yılında Peñarol

10 Ağu 2016 yılında Sud America

31 Aralık 2016 yılında Peñarol

31 Ocak 2017 yılında Necaxa

30 Haziran 2017 yılında Peñarol

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

31 Aralık 2017 yılında Peñarol

1 Ocak 2018 yılında Oaxaca

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2018 yılında Peñarol B

2 Ocak 2019 yılında Atlante

9 Temmuz 2019 yılında Cerro Largo

4 Mayıs 2021 yılında Rampla Jrs

26 Ocak 2022 yılında Santamarin

6 Ocak 2023 yılında CD Riestra

Emilio Mac Eachen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Mac Eachen şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.