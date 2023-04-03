Emilio Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emilio Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emilio Ruiz 9 Şubat 2003 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Ruiz Pérez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emilio Ruiz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana Premier futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana Premier takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Emilio Ruiz'nin Club Tijuana Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emilio Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emilio Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2020 yılında Tijuana II
Emilio Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emilio Ruiz şuan Club Tijuana Premier takımında oynamakta ve 156 numaralı formayı giymektedir.
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