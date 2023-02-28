Emilio Saba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Saba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Saba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Saba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Saba 26 Mart 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Esteban Saba Fassioli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Saba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emilio Saba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emilio Saba'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilio Saba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emilio_saba/

http://www.facebook.com/emilio.sabafassioli

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Emilio Saba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Saba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Emilio Saba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Saba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

2 Mart 2021 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2021 yılında FBC Melgar

7 Mart 2022 yılında UTC

31 Aralık 2022 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Emilio Saba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Saba şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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