Emilio Simonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Simonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emilio Simonsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emilio Simonsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emilio Simonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Simonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Simonsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Simonsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Simonsen 31 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Stuberg Simonsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Simonsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Emilio Simonsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emilio Simonsen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emilio Simonsenboyu ve yaşı kaç

Emilio Simonsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Simonsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Emilio Simonsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Simonsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lyngby BK U19

1 Ocak 2018 yılında Lyngby BK

21 Ocak 2020 yılında Nyköbing FC

31 Aralık 2020 yılında Lyngby BK

26 Ocak 2021 yılında HB Köge

26 Ağu 2022 yılında Nyköbing FC

Emilio Simonsen kimdir

Emilio Simonsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Simonsen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Emilio Simonsen nereli

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