Emilios Vagiannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilios Vagiannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilios Vagiannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emilios Vagiannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emilios Vagiannidis 7 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αιμίλιος Βαγιαννίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emilios Vagiannidis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emilios Vagiannidis'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emilios Vagiannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emilios Vagiannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında PAO U19
Emilios Vagiannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emilios Vagiannidis şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.