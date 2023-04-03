Emilios Vagiannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilios Vagiannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emilios Vagiannidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emilios Vagiannidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.