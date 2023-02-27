Emilis Gasiunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilis Gasiunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilis Gasiunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilis Gasiunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilis Gasiunas 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Emilis Gasiūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilis Gasiunas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emilis Gasiunas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına - tarihinde katılmıştır. Emilis Gasiunas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emilis Gasiunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilis Gasiunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emilis Gasiunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilis Gasiunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilis Gasiunas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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