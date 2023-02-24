Emiljano Musta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Musta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiljano Musta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiljano Musta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emiljano Musta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Musta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiljano Musta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Musta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiljano Musta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiljano Musta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiljano Musta 31 Ocak 1992 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiljano Musta Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAME SC yapmaktadır. Emiljano Musta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emiljano Musta'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emiljano Musta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiljano Musta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Emiljano Musta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiljano Musta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2011 yılında KF Elbasani

30 Ocak 2013 yılında Shkumbini Peqin

30 Haziran 2013 yılında KF Elbasani

11 Ağustos 2013 yılında FK Partizani

22 Ağustos 2014 yılında KF Elbasani

1 Temmuz 2015 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2017 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2019 yılında FK Kukësi

2 Ekim 2020 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

12 Ocak 2022 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Emiljano Musta kimdir

Emiljano Musta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiljano Musta şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Emiljano Musta nereli

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