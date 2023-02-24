Emiljano Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiljano Vila kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emiljano Vila ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emiljano Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emiljano Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiljano Vila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiljano Vila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiljano Vila 12 Mart 1988 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiljano Vila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Emiljano Vila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Emiljano Vila'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiljano Vila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiljano Vila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Emiljano Vila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiljano Vila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo Zagreb

25 Temmuz 2009 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Zagreb

7 Ocak 2010 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2011 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2011 yılında PAS Giannina

4 Ağustos 2014 yılında FK Partizani

13 Temmuz 2015 yılında AOK Kerkyra

28 Ağustos 2015 yılında Inter Baku

20 Ocak 2016 yılında FK Partizani

12 Ocak 2018 yılında KF Skënderbeu

21 Ağustos 2018 yılında AOK Kerkyra

1 Ağustos 2019 yılında KF Teuta

Emiljano Vila kimdir

Emiljano Vila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiljano Vila şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Emiljano Vila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 11 numaralı formasıyla 10 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emiljano Vila nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi