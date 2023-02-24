Emiljano Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emiljano Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emiljano Vila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emiljano Vila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emiljano Vila 12 Mart 1988 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emiljano Vila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Emiljano Vila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Emiljano Vila'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emiljano Vila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emiljano Vila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emiljano Vila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emiljano Vila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo Zagreb

25 Temmuz 2009 yılında NK Lokomotiva

31 Aralık 2009 yılında Dinamo Zagreb

7 Ocak 2010 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2011 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2011 yılında PAS Giannina

4 Ağustos 2014 yılında FK Partizani

13 Temmuz 2015 yılında AOK Kerkyra

28 Ağustos 2015 yılında Inter Baku

20 Ocak 2016 yılında FK Partizani

12 Ocak 2018 yılında KF Skënderbeu

21 Ağustos 2018 yılında AOK Kerkyra

1 Ağustos 2019 yılında KF Teuta

Emiljano Vila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emiljano Vila şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Emiljano Vila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 11 numaralı formasıyla 10 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 3 gol atmıştır.

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